إخلاء سبيل 4 متهمين فى قضية جمعية إسكان بكفر الشيخ

كما تضمن القرار إحالة المتهمين للمحكمة مرة أخرى، بعد انتهاء نيابة كفر الشيخ الكلية من التحقيقات معهم لاستكمال القضية،جاء ذلك عقب إلقاء هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، القبض على كل من "ع.ع" ، و"م.أ "، و"ر.م "، و"م. ف" في قضية خاصة بأعمال الطرح بجمعية الإسكان.