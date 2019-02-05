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إخلاء سبيل 4 متهمين فى قضية جمعية إسكان بكفر الشيخ

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:20 م
إخلاء سبيل 4 متهمين فى قضية جمعية إسكان بكفر الشيخ حبس
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، وعضوية كل من المستشار شريف قورة والمستشار محمد الشرنوبى وسكرتارية محمد رضا، إلزام أربع متهمين فى قضية إحدى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بسداد 50 ألف جنيه ضمانا ماليا للإفراج عنهم.

 

كما تضمن القرار إحالة المتهمين للمحكمة مرة أخرى، بعد انتهاء نيابة كفر الشيخ الكلية من التحقيقات معهم لاستكمال القضية،جاء ذلك عقب إلقاء هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، القبض على كل من "ع.ع" ، و"م.أ "، و"ر.م "، و"م. ف" في قضية خاصة بأعمال الطرح بجمعية الإسكان.

 


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