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إحباط تهريب 500 طربة حشيش بالقاهرة الكبرى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:55 م
إحباط تهريب 500 طربة حشيش بالقاهرة الكبرى المتهمين والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش.
 
جاء ذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة ومتابعة العناصر الإجرامية النشطة فى  مجال جلب وتهريب المواد المخدرة ، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة المتخصصة فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم  "هيبة أ.هـ  "  سبق إتهامه فى 3 قضايا "أموال عامة، مخدرات، إيصال أمانة" وشقيقه محمود و"محمد ح. ع– سائق، سبق إتهامه فى 3 قضايا "مخدرات، خطف شخص، تبديد" وأحمد م. ح– وجميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة. 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى، الأمن العام، أمن الجيزة).. تم ضبط المتهمَيْن الأول والرابع،  حال إستقلالهما سيارتين الأولى لمراقبة الطريق للسيارة الثانية المحملة بالمواد المخدرة، وذلك بمحطة تحصيل الرسوم بنهاية محور الضبعة ، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحيازتهما ( 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 50 كيلو جرام– مبلغ مالى– 4 هواتف محمولة).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار وإستخدام السيارتين والهواتف المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة.
 
 
 

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