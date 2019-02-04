video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير المالية: الموازنة العامة بدأت تحقيق فائض أولى من العام المالى السابق

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:37 م
وزير المالية: الموازنة العامة بدأت تحقيق فائض أولى من العام المالى السابق محمد معيط ، وزير المالية
كتب عبد اللطيف صبح
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2019/2020 وانخفاض العجز الكلى للموازنة.

 

وأوضح معيط ، أن الموازنة العامة بدأت فى تحقيق فائض أولى بدءً من العام المالى السابق 2017/2018، حيث حقق الحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018 4 مليارات جنيه، وفى الوقت نفسه حققت الموازنة العامة للسنة المالية الحالية فائض أولى في النصف الأول من العام المالى 2018/2019 اقترب من 21 مليار جنيه.

 

وأكد الدكتور محمد معيط  ،أن هناك تحدٍ لتخفيض الدين العام، وبالتالى خفض العجز الكلى للموازنة والذى شهد تحسنا كبيرا، خاصة أن فوائد الديون بلغت فى العام المالى الحالى 541 مليار جنيه، و246 مليار جنيه أقساط الدين، ما يعنى أن خدمة الدين بلغت نحو 800 مليار جنيه، وهوما يمثل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة ، مشيرا الى أن العجز الكلى تجاوز 9% ومن المتوقع أن ينخفض إلى 8% فى الموازنة الجديدة وهو ما يدعم مركز اقتصاديا أمام المؤسسات المالية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المالية: ملف القروض والمنح الخارجية تحت نظر مؤسسة الرئاسة والحكومة

وزارة المالية تطرح 1.7 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة

الخطة والموازنة

الحساب الختامى

مجلس النواب

الهيئات الاقتصادية

الدين العام

العجز الكلى

الفائض الاولى




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة