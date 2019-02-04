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وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس المقبل

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:38 م
وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس المقبل الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا برقم 23 لسنة 2019 بشأن مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوى" لعام 2019  حتى يوم 21 مارس المقبل بدلا من انتهاء الأوكازيون فى 14 فبراير الجارى.

وألزم القرار الجهات المشاركة فى الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.


 


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مد فترة الاوكازيون الشتوى

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