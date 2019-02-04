وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس المقبل

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا برقم 23 لسنة 2019 بشأن مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوى" لعام 2019 حتى يوم 21 مارس المقبل بدلا من انتهاء الأوكازيون فى 14 فبراير الجارى.



وألزم القرار الجهات المشاركة فى الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.





