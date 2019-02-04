وزير التجارة يلتقى وزير الاقتصاد الألمانى ووفد رجال الأعمال اليوم

كتبت – منى ضياء

تعقد غرفة التجارة والصناعة الأمنية ومجلس الأعمال المصرى الألمانى، اجتماعا اليوم الاثنين، بحضور وزير التجارة المصرى عمرو نصار ونظيره الألمانى بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، وممثلى وفد الشركات الألمانية الذى يزور مصر حاليا، بأحد فنادق القاهرة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأحد وفداً يضم رؤساء وممثلى كبرى الشركات الألمانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألمانى "البوندستاج"، وذلك بحضور "بيتر التماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن تقدير مصر للدور الذى تضطلع به الشركات الألمانية كشريك فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، موضحاً أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها فى تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى، ومؤكداً فى هذا الإطار أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم فى توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاق تنموية أرحب.