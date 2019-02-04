وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين - إن "مهلة الأيام الثمانية التي تم تحديدها للدعوة إلى انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة في فنزويلا انتهت اليوم، المملكة الهولندية تعترف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. نحن نريد عودة الحرية والديمقراطية إلى فنزويلا في أقرب وقت ممكن".

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا والنمسا والسويد والبرتغال وليتوانيا اعترفوا اليوم بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن جوايدو، في 23 يناير الماضي، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.