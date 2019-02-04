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نيكى يغلق مرتفعا بفضل القطاع المالى ونتائج ضعيفة لسونى وهوندا تكبحه

الإثنين، 04 فبراير 2019 09:28 ص
نيكى يغلق مرتفعا بفضل القطاع المالى ونتائج ضعيفة لسونى وهوندا تكبحه مؤشر نيكى اليابانى
رويترز
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أغلق المؤشر نيكى اليابانى مرتفعا اليوم الاثنين فى الوقت الذى صعدت فيه أسهم القطاع المالى على خلفية بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة، لكن أرباحا ضعيفة من سونى وهوندا كبحت المكاسب فى طوكيو.

وارتفع المؤشر القياسي 0.5% ليغلق عند 20883.77 نقطة. وحققت الشركات المالية الباحثة عن عوائد مرتفعة أداء يفوق السوق اليوم بعد أن زادت عوائد أدوات الخزانة الأمريكية بفضل تقرير لوزارة العمل أظهر ارتفاعا يفوق التوقعات لعدد الوظائف غير الزراعية فى الولايات المتحدة هو الأكبر منذ فبراير 2018.

وارتفع مؤشر قطاع التأمين 1.9% وزادت أسهم البنوك 1.4% مع صعود داى-إيتشى لايف هولدنجز 2.6% وتقدم أسهم مجموعة ميتسوبيشى يو.اف.جيه المالية 1.2%. وعلى صعيد الأسهم النشطة اليوم، انخفض سونى 8.1% إلى 5055 ينا وتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث حجم التعاملات.

وبعد إغلاق السوق يوم الجمعة، أعلنت سونى عن أرباح تقل عن التوقعات بسبب تباطؤ نشاط الألعاب. وانخفضت أسهم هوندا موتور 3.5% بعد أن قالت شركة السيارات إن تخفيضات متزايدة على أحد طرزها دفعت أرباح التشغيل للانخفاض 40% من أكتوبر إلى ديسمبر. وتأثرت الأرباح سلبا بتكاليف مرتبطة بالجودة وتقلبات العملة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% إلى 1581.33 نقطة.


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