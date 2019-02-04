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محافظ البنك المركزى يقوم بجولة تفقدية للمعهد المصرفى المصرى

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:42 ص
محافظ البنك المركزى يقوم بجولة تفقدية للمعهد المصرفى المصرى طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب أحمد يعقوب
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قام طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفى المصري، بزيارة المقر الرئيسى للمعهد المصرفي، حيث قام بجولة تفقدية فى أرجاء المعهد؛ واجتمع بقيادات المعهد وأشاد بالتطورات الملحوظة والدور الهام والمتميز الذى يقوم به المعهد فى تقديم أحدث المستجدات فى مجالات التدريب المختلفة والتقييم بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز المصرفى المصري.

كما أثنى على أهمية ما يقوم به المعهد من شراكات وتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية الرائدة لاستقدام أحدث الممارسات الدولية فى المجالات المختلفة.

وخلال جولته، شهد طارق عامر إطلاق المعهد لأحد برامجه الاستراتيجية لعام 2019 بعنوان "شهادة تمويل الشركات والائتمان"Corporate Finance and Credit Certification Program"، وذلك بحضور لفيف من مسؤولى بنك جى بى مورجان JP Morgan الأمريكى وعدد من كبار العامليين بالبنك المركزى والمعهد المصرفي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج هو نتاج الاتفاق بين كل من شركة فاينانشال إيدجFinancial Edge وشركة موديز للتحليلات وMoody’s Analytics مع المعهد المصرفى المصري، وتم إعداده بالتعاون مع جى بى مورجان JP Morgan لتقديم برنامج مماثل لما يتم تقديمه بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ عدد الساعات التدريبية للبرنامج 280 ساعة ويشارك به 33 مصرفى من 14 بنك.

وفى هذا السياق، صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى بأن البرنامج يُقدم للمرة الأولى بمصر بناءً على توجيهات محافظ البنك المركزى بهدف إتاحة أفضل البرامج والممارسات المصرفية الدولية فى مجال تمويل الشركات للعاملين بالقطاع المصرفى المصريى، كما أنه ينفذ لأول مرة خارج بنك  جى بى مورجان JP Morgan.

 

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