محافظة السويس يقرر صرف إعانة عاجلة ومعاش تكافل لأسرة احترقت شقتها بالنور

السويس – السيد فلاح

أكد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، علي مرفت فهمي مدير عام التضامن الاجتماعي بالسويس، بسرعة صرف إعانة مالية عاجلة لربة الأسرة التي احترقت شقتها بمدينة النور بحي عتاقة، وتوجيه الوحدة الاجتماعية بحي عتاقة لعمل معاش تكافل وكرامة للأسرة، ومتابعة الحالة وتقديم أي خدمات أو مساعدات عينية للأسرة بناء علي تعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

من ناحية أخرى، عقد خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، اجتماعًا بحضور المهندس وائل عزت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، والمهندسة علية السيد من وزارة التنمية المحلية، والمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان، والمهندسة شيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، لمناقشة الخدمات المقدمة لسكان عمارات تطوير العشوائيات لمدينة العبور بحي الأربعين، وخلال اللقاء تم التأكيد على سرعة إنهاء باقي الخدمات والمرافق بالمدينة.

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، فريق العمل المشارك فى تنظيم مؤتمر "المشروعات الصغيرة طريقك لمستقبل أفضل بالسويس"الذى أقيم بأكاديمية النصر للبترول، بحضور الدكتور عبدلله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة.

وأشاد محافظ السويس، بالأداء المشرف لشباب السويس المشارك فى التنظيم، مؤكدًا علي أن السويس بها شباب واعد ومشرف يمكن الاستعانة به فى المؤتمرات الرسمية القادمة.

من ناحية أخرى، قام حي عتاقة بحملة برئاسة وليد شوقي رئيس الحي، اليوم، بتنفيذ 10 قرارات إغلاق لمحلات بدون ترخيص، و5 قرارات تعدي ومنافع الدولة، وتنفيذ قرارًا واحدًا إشغال طريق، وذلك بمدن الحرية والرحاب وشارعي إبراهيم نافع وجمال عبد الناصر بنطاق حي عتاقة.