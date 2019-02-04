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الإثنين، 04 فبراير 2019 09:52 م
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للمرة الأولى ..البنك المركزى السورى يقرر إصدار شهادات إيداع

الإثنين، 04 فبراير 2019 09:51 م
للمرة الأولى ..البنك المركزى السورى يقرر إصدار شهادات إيداع بشار الأسد
بيروت (رويترز)
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 قال مصرف سوريا المركزي اليوم الاثنين إنه سيبدأ في إصدار شهادات إيداع للبنوك المحلية بالليرة للمرة الأولى بهدف تشجيع المصارف على استقطاب المزيد من الودائع إلى القطاع المصرفي.

 

وأشار البنك إلى أنه سيصدر شهادات بقيمة إسمية  100مليون ليرة سورية (194 ألف دولار) بسعر فائدة 4.5 بالمئة وأجل استحقاق عام واحد اعتبارا من 21 فبراير.

 

وقال في بيان "يهدف المصرف المركزي من إصدار هذه الشهادات إلى إدارة السيولة المحلية في إطار تنفيذه للسياسة النقدية، وتشجيع المصارف على استقطاب المزيد من الودائع إلى القطاع المصرفي".

 

وسعيا لجذب ودائع بالعملات الأجنبية، وضعت سوريا في أغسطس شروطها لشهادات الإيداع الجديدة التي ستسمح الحكومة للبنك المركزي بإصدارها.

 

وتضرر الاقتصاد السوري من نحو ثماني سنوات من الحرب والعقوبات الغربية، حيث حارب الجيش مسلحين وتنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة روسيا وإيران.

 

 


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