غاز القاهرة: نجاح كبير لمبادرة الرئيس السيسى بتقسيط توصيل الغاز

كتبت أسماء أمين

قال محمد قنديل رئيس شركة غاز القاهرة: إن شركته نجحت فى مضاعفة حجم التعاقدات بنسبة تفوق الـ100% بعد مبادرة الرئيس السيسى بتقسيط الغاز.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الدولة لديها استراتيجية عمل يتبناها رئيس الجمهورية، تتضمن مد الشبكة القومية للغاز إلى المدن الجديدة ومدن الإسكان الاجتماعى قبل تسليم الوحدات للمستفيدين، بما يكفل إنجاز الأعمال الخدمية دفعة واحدة، والحفاظ على الطرق والمرافق العامة بعد إنشاء المدن، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فور تسلم وحداتهم وخاصة وهناك فجوة كبيرة فى القرى والمدن بين الغاز الطبيعى وشبكات الصرف الصحى.

وتابع أن هذه الفجوة ستنتهى خلال 3 سنوات بحيث سيتم توصيل الغاز لكل الأماكن التى وصل لها صرف صحى طبقا لخطة الصرف الصحى، هناك مدن جديدة يتم تنفيذها حاليا ونعمل مع أجهزة المدن بحيث نقوم بتوصيل الغاز الطبيعى فور الانتهاء منها، وقامت غاز القاهرة بتوقيع بروتوكول مع جهاز مدينة بدر فى جميع المدن لتوصيل الغاز للمشروعات التى سيتم الانتهاء منها سواء إسكان اجتماعى أو متوسط قبل تسليمها.