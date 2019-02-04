غاز القاهرة: نجاح كبير لمبادرة الرئيس السيسى بتقسيط توصيل الغاز

قال محمد قنديل رئيس شركة غاز القاهرة: إن شركته نجحت فى مضاعفة حجم التعاقدات بنسبة تفوق الـ100% بعد مبادرة الرئيس السيسى بتقسيط الغاز.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الدولة لديها استراتيجية عمل يتبناها رئيس الجمهورية، تتضمن مد الشبكة القومية للغاز إلى المدن الجديدة ومدن الإسكان الاجتماعى قبل تسليم الوحدات للمستفيدين، بما يكفل إنجاز الأعمال الخدمية دفعة واحدة، والحفاظ على الطرق والمرافق العامة بعد إنشاء المدن، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فور تسلم وحداتهم وخاصة وهناك فجوة كبيرة فى القرى والمدن بين الغاز الطبيعى وشبكات الصرف الصحى.
وتابع أن هذه الفجوة ستنتهى خلال 3 سنوات بحيث سيتم توصيل الغاز لكل الأماكن التى وصل لها صرف صحى طبقا لخطة الصرف الصحى، هناك مدن جديدة يتم تنفيذها حاليا ونعمل مع أجهزة المدن بحيث نقوم بتوصيل الغاز الطبيعى فور الانتهاء منها، وقامت غاز القاهرة بتوقيع بروتوكول مع جهاز مدينة بدر فى جميع المدن لتوصيل الغاز للمشروعات التى سيتم الانتهاء منها سواء إسكان اجتماعى أو متوسط قبل تسليمها.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرؤوف على عبدالمجيد
تقسيط الكهرباء
اذا كانت ميادرة السيد الرئيس نجحت فى توصيل الغاز نتمنى ان يتم توصيل الكهربا الى المنازل التى تسرق الكهرباء فهى ملايين المنازل اضعاف اضعاف منازل الغاز وهى الطريقة المثلى فى عدم سرقة الكهرباء والقضاء عليها نهائيا يارب تولى وزارة الهرباء هذا ولكن لابد ان تكون من طرف السيد الرئيس وذلك بالتقسط مثل الغاز
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى توفيق
عدم الاهتمام ببعض المناطق فى المدن الجديدة
حضراتكم بتقولو انكم اتفقتو مع اجهزة المدن الجديدة على دخول الغاز وهيا لسة ماانتهتش من بناها طيب ما فى مدن جديده انتهو بالفعل من بناها وتم تسكينها بالكامل مثل مدينة حدائق اكتوبر ومدينة الاسمرات وسكانها بيعانو من نقص فى انابيب الغاز حيث ان سيارة الانابيب لاتاتى سوى يوم واحد فقط فى الاسبوع ومابتكفيش المدينة ياريت المدن الجديدة الساكنة بالفعل يدخلها الغاز اولا مثل مدينة حدائق اكتوبر دهشور حيث لايوجد بها خطوط سيارات هيئة نقل عام تربط المدينة بميادين وسط القاهرة مثل التحرير او رمسيس او الجيزة نحن نعلم ان الدولة عليها عبء ثقيل ولكننا نأمل بحياة كريمة افضل😏😡