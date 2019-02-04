صور.. وكيل صحة الأقصر يحيل 3 موظفين للتحقيق لتأخرهم في صرف مستحقات التمريض

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية لمستشفى القرنة المركزي غرب الأقصر للاطمئنان على أعمال الصيانة التي تتم بالمستشفى، وأحال خلالها 3 موظفين للتحقيق العاجل لتأخرهم في صرف مستحقات التمريض.

وتفقد وكيل صحة الأقصر خلال زيارته للمستشفي، أقسام الكلي الصناعي والحضانات والعناية المركزة وأقسام النساء والأطفال، وبحث سرعة صرف مستحقات العاملين بمبادرة 100 مليون صحة، وأثناء الجولة استمع وكيل الوزارة لشكوي التمريض من تأخر صرف الحوافز عن النوبتجيات الخاصة بهن، وعلى الفور أعطي تعليمات بتحويل المتسببين للتحقيق العاجل مع سرعة الانتهاء من صرف المستحقات.