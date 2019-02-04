صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير سوق الجمعة

الإسماعيلية: السيد فلاح – جمال حراجى

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وسامى علام السكرتير العام المساعد وأحمد شعيب، رئيس حى ثان، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مهندس سيد حجازى رئيس لجنة تطوير العشوائيات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بزيارة ميدانية لموقع سوق الجمعة بوسط المدينة، الموقف التنفيذى لأعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق الذى يجرى تنفيذه حاليا بدعم صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة مالية تتجاوز 5.17 مليون جنيه.

وخلال الزيارة تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات ما تم تنفيذه من أعمال التطوير للمرحلة الأولى للسوق والتى تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل ومتابعة ما يجرى تنفيذه بالمرحلتين الثانية والثالثة وأعمال تشطيبات الفروشات المخصصة للباعة والانتهاء من إنشاء المظلة الخاصة بالفروشات.

ويهدف المشروع لمحو الوجه المظلم عن السوق القديم بتطوير وتجهيز مقر جديد خاص به وإقامة عدد من المحلات الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 5.17 مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع بناء وتشطيب عدد 124 محلا تجاريا و36 فرشا خاصة بالسلع الغذائية المختلفة تم تسليمها بالكامل وعدد 2 دورة مياه عمومية و2 غرفة إدارة.

وتشمل المرحلة الثانية 138 محلا جديدا و16 محل ترميم و220 فرشا وإنشاء مول تجارى يحتوى على دورات مياه حريمى ورجالى وغرف لتجميع القمامة ومسجد ودورات مياه عمومية.

وتشمل الأعمال الإجمالية لتطوير السوق بالكامل إنشاء إجمالى 450 محلا و425 فرشا ونقطة شرطة ومسجد و2 دورة مياه عمومية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير سوق الجمعة قريبا وافتتاحه رسميا بعد التطوير.















