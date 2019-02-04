صور.. محافظ الأقصر يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة البياضية

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المخطط الإستراتيجى العام لمدينة البياضية، وقال المهندس سامح ناجى مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر، أن المخطط الاستراتيجى لمدينة البياضية له عدة مزايا، حيث يشمل تحديد المناطق السكنية والمناطق الصناعية وشبكات الطرق، بالإضافة إلى تحديد المشروعات ذات الأولوية فى القطاع الاستثمارى والخدمى، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية من قبل اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية.

وأضاف المهندس سامح ناجى فى بيان صحفى له، أن المخطط الإستراتيجى للبياضية سيؤدى إلى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة المخطط الإستراتيجى العام لمدينة البياضية، بعد إنتهاء أعمال جلسة الاستماع بمجلس مدينة البياضية، لافتا إلى أن المخطط يشمل المشروعات وخططة المقترحة لتنمية المدينة وتراخيص ورقعة المبانى.



محافظ الأقصر يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة البياضية وتحديد المشروعات

جانب من لقاء المحافظ مع مسئول الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية