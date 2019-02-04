"صحة البرلمان" تحذر من حلوى تباع للأطفال تحوى مخدرا يسبب الإدمان

كتب محمود حسين

حذرت الدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من إدمان الأطفال لإحدى منتجات الحلويات، وهى مصنوعة من مواد مخدرة وتتسبب فى إدمان الأطفال، تمثل خطورة على صحة هؤلاء الأطفال، ويجب منع تداولها واعتبارها تندرج صمن المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة قضية الإدمان وتعاطي المخدرات وتأثيرها السلبي علي المجتمع، بحضور ممثلي وزارة الصحة وعلي رأسهم الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بالوزارة.

وقالت إيناس عبد الحليم، إن بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة، سواء التى تباع فى الصيدليات، أو التى يتم تداولها فى الشوارع فإنهم متعاطين للمخدرات، وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد.

كما طالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم، بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة، وزيادة الرقابة علي تداول العقاقير الطبية التي تستخدم فى الإدمان، وتشديد الرقابة على الصيدليات.