شاهد .. تغريدة البابا فرنسيس عن السلام بعد لقاءه بشيخ الأزهر

كتب إسلام جمال

بعد لقاء الأخوة الإنسانية، الذى جمع شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، ببابا الفاتيكان، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، غرد البابا فرنسيس عبر حسابه على "تويتر" عن السلام.

وقال البابا فرنسيس عبر حسابه على "تويتر": " الله مع الإنسان الباحث عن السلام. ومن السماء يبارك كلّ خطوة تُتخذ على الأرض في هذا الاتجاه".



البابا فرنسيس

كان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد أعرب عن تقديره لالتزام الإمارات بمنح حرية العبادة على أرضها ومناداتها بالسلام ونبذ العنف والتعصب، كما فتحت أرضها لجنسيات مختلفة بكل حب.

وأضاف البابا فى كلمته بلقاء الأخوة الإنسانية، أنه سعيد بلقاء شيخ الأزهر هنا فى الإمارات، ولطالما بحثا كيف يمكن أن ينشروا رسالة المحبة والسلام والتغلب على العنف بالحب.

وأكد أن جميع الأديان تنادى بالمحبة والسلام، والسلام لا ينفصل عن العدالة، وتم التوقيع من جانب البابا فرنسيس مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وثيقة الأخوة الإنسانية، والتى احتفظ الفاتيكان بنسخة منها، وكذلك احتفظ الأزهر بنسخة منها، أما النسخة الثالثة فكانت من نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة.