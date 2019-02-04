سعر الدولار اليوم الاثنين 4-2-2019 فى مصر

كتبت هبة حسام

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 4-2-2019 استقرار ملحوظ على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.60 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع