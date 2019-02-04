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تنفيذ 1075 حكما خلال حملة أمنية مكبرة فى الفيوم

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:08 م
تنفيذ 1075 حكما خلال حملة أمنية مكبرة فى الفيوم أسلحة نارية - صورة أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و1135 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1075 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، من فحص 12 شقة مفروشة فى مجال قضايا الآداب العامة، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، ومراقب هارب، و13 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات.

وتمكنت الحملة من ضبط 107 قضية تموين متنوعة، و104 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 410 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

ولفت المحافظ إلى أن الحملات التموينية بدائرة المحافظة أسفرت خلال الأسبوع الأخير من يناير 2019 فى قطاع المخابز والمطاحن عن تحرير 159 محضر فى مجالات الوزن والمواصفات والنظافة وتجميع دقيق وتصرف وبون.

وفى قطاع الأسعار تم تحرير 126 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وبدون ترخيص وصلاحية، وعدم وجود شهادة صحية وغش تجارى وتجار تموينين وجمعيتى، بالإضافة إلى قطاع المواد البترولية، تم تحرير 5 محاضر عبارة عن تجميع مواد بترولية وعدم وجود سجلات وبيع أزيد من التسعيرة، ويتم الإشراف على توزيع حصص البوتاجاز بالمستودعات والإشراف على توزيع مواد الوقود بكافة أنواعه.

 

 


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تحرير 959 مخالفة مرورية فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

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