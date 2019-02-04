video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا

الإثنين، 04 فبراير 2019 10:53 ص
تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا بورصة السعودية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً عدد 2.23 نقطة ليصل إلى مستوى 8524.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.03% رابحا عدد 1.02 نقطة ليصل إلى مستوى 3169.89 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 41.96 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفعت أسهم 59 شركة، فيما تراجعت 105 شركة. 
 
وتراجع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.86%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.86%، السلع طويلة الأجل بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.46%، فيما ارتفع 6 قطاعات على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.57%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. ارتفاع بورصة السعودية مدفوعة بصعود 15 قطاع.. سوق دبى المالى يقفز 1% ويربح 2.42 مليار ردهم.. والبحرين تخسر 3 ملايين دينار بضغط من أسهم البنوك.. وصعود المؤشر الرئيسى للكويت

ارتفاع بورصة السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الإعلام والعقارات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة السعودية

بورصة

بورصه

مؤشر تاسى

سوق الاسهم السعودية




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة