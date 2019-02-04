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الإثنين، 04 فبراير 2019 04:36 م
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تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة لـ 3 مارس

الإثنين، 04 فبراير 2019 02:35 م
تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة لـ 3 مارس هتك عرض-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "عامل خردة"، بتهمة هتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة، لجلسة 3 مارس المقبل، لضم تقرير الحامض النووى للمتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم  سيد خلف الله، وحاتم  محمد  الخولى، علاء فرج وأحمد رفعت ومحمد حسوبة. 

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، قيام المتهم رمضان محمد، عامل خردة، بخطف الطفلة، أن قام باستدراجها لمنطقة نائية بمنطقة المنيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة، ثم قام بهتك عرضها، كما قام المتهم بقتل المجنى عليها، أن كتم أنفاسها، واستمر لمدة طويلة، قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث الإصابات التى أودت بحياتها.

 

 


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