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تأجيل محاكمة رئيس نادى الصيد السابق المتهم بالتزوير لـ3 إبريل المقبل

الإثنين، 04 فبراير 2019 01:05 م
تأجيل محاكمة رئيس نادى الصيد السابق المتهم بالتزوير لـ3 إبريل المقبل محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، تأجيل محاكمة رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى، لجلسة 3 إبريل لسماع الشهود.

 

وأخلت المحكمة فى جلستها السابقة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب بسيونى ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان، سبيل المتهم بكفالة 50 ألف جنيه.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة رئيس نادى الصيد السابق " عمرو. ا " إلى محكمة الجنايات.

 

 وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم زور نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.

 

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه فى المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.


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