بولندا تكتشف حالة إصابة بجنون البقر في مزرعة

باريس (رويترز)

قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اليوم الاثنين إن بولندا أبلغت عن حالة إصابة شاذة بمرض جنون البقر بين ماشية في مزرعة قرب الحدود مع التشيك.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، نقلا عن وزارة الزراعة البولندية أن الحالة اكتشفت في بلدة ميرسك بجنوب غرب البلاد.وقالت إنه تم إعدام الحيوان المصاب.

وذكرت المنظمة أن الإصابة الشاذة بمرض جنون البقر يمكن أن تظهر بشكل عفوي في جميع قطعان الماشية بمعدل منخفض للغاية، وأن ظهور الحالة لا يؤثر بأي حال على الوضع الرسمي للمخاطر بالنسبة لبولندا.