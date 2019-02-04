video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تكتشف حالة إصابة بجنون البقر في مزرعة

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:56 م
بولندا تكتشف حالة إصابة بجنون البقر في مزرعة ابقار
باريس (رويترز)
إضافة تعليق

 قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اليوم الاثنين إن بولندا أبلغت عن حالة إصابة شاذة بمرض جنون البقر بين ماشية في مزرعة قرب الحدود مع التشيك.

 

وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، نقلا عن وزارة الزراعة البولندية أن الحالة اكتشفت في بلدة ميرسك بجنوب غرب البلاد.وقالت إنه تم إعدام الحيوان المصاب.

 

وذكرت المنظمة أن الإصابة الشاذة بمرض جنون البقر يمكن أن تظهر بشكل عفوي في جميع قطعان الماشية بمعدل منخفض للغاية، وأن ظهور الحالة لا يؤثر بأي حال على الوضع الرسمي للمخاطر بالنسبة لبولندا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"جنون البقر " يظهر فى مزارع إسكتلندا.. والحكومة تحظر نقل الماشية

جنون البقر

بولندا

اصابة




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة