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بلتون يحدد القيمة العادلة لسهم أبو قير للأسمدة عند 27.5 جنيه

الإثنين، 04 فبراير 2019 07:02 م
بلتون يحدد القيمة العادلة لسهم أبو قير للأسمدة عند 27.5 جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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حدد بنك الاستثمار بلتون، القيمة العادلة لسهم شركة أبو قير للأسمدة والكيماويات عند 27.5 جنيه للسهم، مع توصية بالاحتفاظ.
 
 
وقال بلتون، فى مذكرة بحثية اليوم الاثنين، أن شركة أبو قير للأسمدة والكيماويات، أصدرت مؤشرات نتائج أعمالها عن الربع الثانى للعام المالى 2018-2019، وارتفعت الأرباح المعلنة بنسبة 15% مقارنة بالربع الثانى للعام المالى 2017/2018 مسجلة 900 مليون جنيه بارتفاع 20% مقارنة بالربع الأول للعام المالى 2018/2019؛ مما يتجاوز التوقعات بنسبة 41%، مما أدى لوصول أرباح النصف الأول من العام المالى 2018/2019 إلى 1,7 مليار جنيه بنسبة نمو 32% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى 2017/2018، وذلك بدعم من مساهمة قوية للأرباح التمويلية إلى جانب استقرار هامش مجمل الربح.
 
 
وأوضح بلتون، أنه فيما يتعلق بالإيرادات، انخفضت بنسبة 10% على أساس سنوى مسجلة 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 8% على أساس ربع سنوى، مما يتفق مع توقعات الربع الثانى للعام المالى 2018/2019 وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية لليوريا التى استقرت عند متوسط 320 دولار للمليون طن بنسبة نمو 22% على أساس سنوى، مما أدى لوصول إيرادات النصف الأول من العام المالى 2018/2019 إلى 4,1 مليار جنيه بنسبة نمو 12% على أساس سنوى، وتوقع أن يكون انخفاض إيرادات الربع الثانى من العام المالى 2018/2019 راجعاً على الأرجح إلى انخفاض أحجام المبيعات خلال ربع العام. 
 
 
وتابعت أما عن مجمل الربح، تراجع فى الربع الثانى من العام المالى 2018/2019 بنسبة 11% على أساس سنوى مسجلاً 829 مليون جنيه بنسبة انخفاض 11% على أساس ربع سنوى؛ مما يقل عن توقعات بنحو 10%، ما يعنى تسجيل هامش مجمل ربح مستقر عند 42% (-0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ -1.5 نقطة مئوية على أساس ربع سنوى، وذلك على الأرجح نتيجة استقرار أسعار الغاز الطبيعى، الذى يمثل ما بين 70-80% من إجمالى تكاليف السلع المباعة، عند 4.5 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأدى ذلك لتسجيل مجمل ربح 1,8 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى 2018/2019 (+21% على أساس سنوى)، ويشير إلى تسجيل هامش مجمل ربح بنحو 43%.

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