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"بسمة" ذهبت لحضور حفل زفاف بأسيوط فعادت بعاهة مستديمة فى ذراعها.. صور

الإثنين، 04 فبراير 2019 05:00 ص
"بسمة" ذهبت لحضور حفل زفاف بأسيوط فعادت بعاهة مستديمة فى ذراعها.. صور بسمة
اسيوط – ضحا صالح
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من عادات وتقاليد الصعيد المتوارثة فى الأفراح إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى تعبيرا عن الفرح والبهجة دون أن يدركوا العواقب الوخيمة المترتبة على إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى من أكثر من مصدر فى نفس الوقت، ففى أغلب الأحيان يترتب على ذلك وفاة أحد الأشخاص من الحضور أثناء إصابته بالخطأ، أو حدوث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص كفقد عينيه أو ذراعه أو قدمه وعلى الرغم من تكرار تلك الوقائع إلا أن الأمر لا يزال مستمرا ولا يزال هناك ضحايا كثيرون جراء هذا العمل.

بسمة عبد اللاه زوجة فى ريعان شبابها تبلغ من العمر 25 عاما دفعت إصابتها بعاهة مستديمة ثمن حضورها حفل زفاف بالقرية التى تعيش بها بمركز الفتح بأسيوط، وتحتاج إلى عملية جراحية ميكروسكوبية بالذراع تصل تكلفتها مبدئيا إلى 15 ألف جنيه فى حين أنها لا تملك من حطام الدنيا شيئا.

قالت بسمة لـ”اليوم السابع” إنها متزوجة ولديها 3 من الأبناء ولدين وبنت واحدة، وزوجها لا يعمل بالإضافة إلى أنه ينفق كل ما معه على تعاطى المخدرات، وأضافت أنها خرجت منذ عام لحضور أحد الأفراح بمركز الفتح وأثناء حفل الزفاف صدرت رصاصة طائشة من أحد الأشخاص واستقرت فى ذراعها اليمنى وبعد نقلها للمستشفى الجامعى بأسيوط تم عمل جراحة مبدئية لها لاستخراج الرصاصة، إلا أن الرصاصة كانت قد أثرت على الشرايين الموجودة بالذراع، وأدت بعد ذلك إلى حدوث شلل من بداية الأصابع وحتى الكوع بالذراع.

وقالت بسمة إنها لا تستطيع أن تلبى طلبات أبنائها الأطفال، ولا القيام بمهام وواجبات منزلها، وطالبت بسمة أهل الخير والأطباء بالنظر إلى حالتها بعين الرأفة ومحاولة مساعدتها فى عمل العملية حتى تشفى من الإصابة التى لحقت بها وترعى أبناءها وأسرتها حيث إنها لا تستطيع تدبير المبلغ المالى المطلوب للعملية.

 

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