المالية تعلن رسميا: صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الخامسة بـ 2مليار دولار

كتب - أحمد يعقوب

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان رسمى، عن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، وذلك باجتماعات الصندوق والتى تم عقدها اليوم بالعاصمة واشنطن.

وانفرد "اليوم السابع" فى وقت سابق اليوم الاثنين، بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه اليوم الاثنين، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، وافق صرف الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأوضح د.معيط أنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالى قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأضاف وزير المالية أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى لأن الدولة جادة فى تنفيذ هذا البرنامج الوطنى، وهذا ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.

وأشار وزير المالية إلى أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي مؤخرا بما يتم تنفيذه فى مصر من خطوات إصلاحية حقيقية تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وما يتم تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتخفيض نسبة العجز الكلى.