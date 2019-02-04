القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية 12 لطلبة جامعة النهضة

وائل ربيعى

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الثانيه عشر بجامعة النهضة ببني سويف والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى طلبة المدارس والجامعات بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة.

بدأت الندوة بكلمة ألقاها المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة أعرب فيها عن مدى فخر الجامعة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى في تنمية وعى شبابنا بالمخاطر التى تواجه الوطن وتؤثر على أمننا القومى.

وأكد أن أسرة جامعة النهضة تحمل كل مشاعر التقدير والإجلال لقواتنا المسلحة، لأنهم درع الوطن وسيفه فى الدفاع عن مقدساته، والتى يخوض أبطالها بمعاونة رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم، مضحين بأرواحهم في سبيل الدفاع عن مصرنا الغالية.

وأضاف أن الجامعة تسهم دائماً في مساندة الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف من خلال كافة الأنشطة والفاعليات التى تنظمها أو تشارك بها، حيث دشنت الجامعة موقع فالصو لرصد الأخبار الكاذبة والشائعات، بهدف دعم الدولة في مواجهة الحرب النفسية التى تستهدف التأثير على الجبهة الداخلية والرأى العام المصرى.

وتأكيداً من جامعة النهضة عن تقديرها لأبناء شهداء الوطن، كان قرار مجلس أمناء الجامعة بتقديم أكبر عدد من المنح الدراسية بالجامعة لأبناء الشهداء، إجلالاً وعرفاناً لأرواح آبائهم الطاهرة.

ثم ألقى اللواء أركان حرب خالد مصطفي توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء علي الإرهاب .

من جانبه أشار اللواء السيد الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إلى دور الجمعية فى رعاية أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية، والعمل على توفير حياة كريمة لهم وتنمية قدرات المصابين منهم، بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع وكذلك إبراز أعمالهم البطولية للقضاء على الارهاب .

فيما ألقى الدكتور محمد الجندي الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات محاضرة لتوضيح كيفية استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في التاثير علي الشباب.

وتحدث اللواء أركان حرب سمير بدوي أحد الخبراء الاستراتيجيين بأكاديمية ناصر العسكريه العليا عن مفهوم الأمن المائي وأزمة سد النهضة باعتباره موضوعاً هاماً ويشغل الرأي العام.

وتخللت الندوة كلمة لزوجة الشهيد أحمد الشبراوي أحد رجال الأسطوره الشهيد منسي، تحدثت خلالها عن بطولات الشهيد وقصة إستشهاده فى سيناء أثناء تصديهم للأعمال الإرهابية.

ثم قدم الطالب محمد صلاح سنجر و الطالبة مارينا رجاء فكري فقرة تحدثوا فيها عن تنمية مصر ٢٠٣٠ وأهم إنجازات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة في مختلف المجالات.

وفى نهاية الندوة تم تكريم بعض أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن، هذا بالإضافة إلى تكريم منظمى الندوة وعدد من طلاب جامعة النهضة المتفوقين، كما تم تكريم الدكتور محمد الجندي، واللواء أ.ح / سمير بدوي، ثم تم تبادل الدروع بين كلا من جمعية المحاربين وجامعة النهضة، وبين قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة النهضة.

حضر الندوة عدداً من القيادات العسكرية والشرطيه والتنفيذية و الشعبية بالمحافظة و شباب الجامعة، وعدد من متحدي الأميه بمحافظة بني سويف، ومن دور رعاية الأيتام، وذوي القدرات الخاصة وعدد من المبادرة الشبابية "بالشباب نقدر" للتنمية المستدامة.

واختتمت فاعليات الندوة بفقرة فنية للطفلة آيه محمد شوقي، ثم باقة من الأغانى الوطنية بقيادة المايسترو سليم سحاب ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.