video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة مزرعة دواجن فى طوخ

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:55 م
القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة مزرعة دواجن فى طوخ حبس - أرشيفية
القليوبيه - فريق المحافظات
إضافة تعليق

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة مزرعة دواجن بدائرة مركز طوخ، وجارى ضبط باقى المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ من المدعو "أسامة. ع.ع" 28 سنة، موظف بمركز البحوث الزراعية، ومقيم مشتهر – دائرة المركز، باكتشافه سرقة 3 بطارية طاقة شمسيه كبيرة الحجم، وميزان ديجيتال، من داخل مزرعة الدواجن الخاصة به الكائنه بذات الناحيه، عن طريق كسر قفل الباب ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

 

وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

 

وتبين أن مرتكبى الواقعة كلا من "ح.ر"49 سنة، عاطل، و"م.ر" 27سنة، عاطل، و"ا.ع" 40سنة، عاطل وجمعيهم مقيمين دائرة المركز.

 

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبط الأول والثانى، وبمواجهتهما أقر بارتكابهما الواقعة بالاشتراك والمتهمان الهاربان.

 

تم بإرشاد المتهمان من ضبط المسروقات المستولى عليها بمنزل المتهم الرابع الهارب، وتم التحفظ عليها.

 

كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمان المضبوطان للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2749 إدارى مركز طوخ لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس تشكيل عصابى لسرقتهم مولدات كهرباء فى صان الحجر

مدينة نصر

أخبار الحوادث

طوخ

سرقة

مديريه امن القليوبيه

حبس




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة