القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة مزرعة دواجن فى طوخ

القليوبيه - فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة مزرعة دواجن بدائرة مركز طوخ، وجارى ضبط باقى المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ من المدعو "أسامة. ع.ع" 28 سنة، موظف بمركز البحوث الزراعية، ومقيم مشتهر – دائرة المركز، باكتشافه سرقة 3 بطارية طاقة شمسيه كبيرة الحجم، وميزان ديجيتال، من داخل مزرعة الدواجن الخاصة به الكائنه بذات الناحيه، عن طريق كسر قفل الباب ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وتبين أن مرتكبى الواقعة كلا من "ح.ر"49 سنة، عاطل، و"م.ر" 27سنة، عاطل، و"ا.ع" 40سنة، عاطل وجمعيهم مقيمين دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبط الأول والثانى، وبمواجهتهما أقر بارتكابهما الواقعة بالاشتراك والمتهمان الهاربان.

تم بإرشاد المتهمان من ضبط المسروقات المستولى عليها بمنزل المتهم الرابع الهارب، وتم التحفظ عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمان المضبوطان للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2749 إدارى مركز طوخ لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.