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القبض على عاطل بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح نارى بالمنيا

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:44 م
القبض على عاطل بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح نارى بالمنيا حبس - أرشيفية
المنيا فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية  بمحافظة  المنيا من القبض على عاطل  بحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وسلاح نارى بدون ترخيص ، بمركز سمالوط غرب. 

تلقي اللواء مجدى عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العميد احمد الحينى مأمور مركز شرطة سمالوط غرب  يفيد  قيام"  رضا.ح.م"  الشهير بضبش  27 سنة -  عاطل ومقيم قرية طرفا الكروم  التابعة لمركز سمالوط غرب  بشراء كمية كبيرة من  جوهر الحشيش المخدرة للاتجار بها ، وأكد  التحريات الأولية للمقدم الحسينى الشارونى ، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب ، والتى أشرف عليها العميد مجدى سالم ، مدير المباحث  صحة المعلومات ، وعقب  تقنين الاجراءات القانونية ومراقبة المتهم ،  تمكن النقيبان عبدالوهاب محمد وأحمد طلعت من القبض على المتهم ،  وعثر بحوزته على طربتين من جوهر الحشيش المخدر تزن 500 جرام وطبنجة 9 ملى و خزنة ومبلغ مالى قدرة 155 جنيه وهاتف محمول ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

 


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