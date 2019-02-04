القبض على عاطل بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح نارى بالمنيا

المنيا فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وسلاح نارى بدون ترخيص ، بمركز سمالوط غرب.

تلقي اللواء مجدى عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العميد احمد الحينى مأمور مركز شرطة سمالوط غرب يفيد قيام" رضا.ح.م" الشهير بضبش 27 سنة - عاطل ومقيم قرية طرفا الكروم التابعة لمركز سمالوط غرب بشراء كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدرة للاتجار بها ، وأكد التحريات الأولية للمقدم الحسينى الشارونى ، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب ، والتى أشرف عليها العميد مجدى سالم ، مدير المباحث صحة المعلومات ، وعقب تقنين الاجراءات القانونية ومراقبة المتهم ، تمكن النقيبان عبدالوهاب محمد وأحمد طلعت من القبض على المتهم ، وعثر بحوزته على طربتين من جوهر الحشيش المخدر تزن 500 جرام وطبنجة 9 ملى و خزنة ومبلغ مالى قدرة 155 جنيه وهاتف محمول ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .