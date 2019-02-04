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الداخلية تعرض فيلما تسجيليا عن جهودها فى مكافحة الإرهاب والجريمة

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:13 ص
الداخلية تعرض فيلما تسجيليا عن جهودها فى مكافحة الإرهاب والجريمة وزير الداخلية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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عرضت وزارة الداخلية فيلما تسجيليا عن دورها في مكافحة الإرهاب والجريمة من خلال الجهود الامنية المتلاحقة، وذلك خلال الندوة التي أقامتها الوزارة بأكاديمية الشرطة عن جهودها في ملاحقة الجريمة والإرهاب.
 
وأقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة وذلك بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة .
 
وألقت الندوة الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.

 


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