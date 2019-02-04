وذكر بيان صادر اليوم الاثنين عن مكتب المبعوث الخاص إنه من المقرر أيضا أن يشارك كل من مارتن جريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة، لافتا إلى أنه خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية ستقوم اللجنة بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول إلى قوائم الأسرى النهائية للمضي قدما لتنفيذ الاتفاق.

يشار إلى أن اتفاق تبادل أسرى الحرب اليمنية الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي هو أول اتفاق يتم التوصل إليه بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في اليمن.