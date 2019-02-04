إيطاليا تمنع صدور بيان من الاتحاد الأوروبى يعترف بجوايدو رئيسا لفنزويلا

رويترز

قالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا منعت اليوم الاثنين صدور بيان من الاتحاد الأوروبي يقول إن الدول الأعضاء في الاتحاد ستعترف برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

جاء ذلك بعد أيام من السجال بين الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 حول طريقة التعامل مع الوضع في فنزويلا. واعترفت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بجوايدو، لكن اعتراض إيطاليا حال دون اتخاذ موقف موحد للتكتل.

ومن جهة اخرى قالت حكومة فنزويلا إنها ستراجع علاقاتها الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد.

وذكرت الحكومة في بيان أنها "تعبر عن أقصى درجات الرفض للقرار الذي تبنته بعض الحكومات الأوروبية، والتي تخضع فيه رسميا لاستراتيجية الإدارة الأمريكية الرامية للإطاحة بالحكومة الشرعية للرئيس نيكولاس مادورو".