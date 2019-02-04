video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تمنع صدور بيان من الاتحاد الأوروبى يعترف بجوايدو رئيسا لفنزويلا

الإثنين، 04 فبراير 2019 05:07 م
إيطاليا تمنع صدور بيان من الاتحاد الأوروبى يعترف بجوايدو رئيسا لفنزويلا رئيس ايطاليا
رويترز
إضافة تعليق

 قالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا منعت اليوم الاثنين صدور بيان من الاتحاد الأوروبي يقول إن الدول الأعضاء في الاتحاد ستعترف برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

جاء ذلك بعد أيام من السجال بين الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 حول طريقة التعامل مع الوضع في فنزويلا.

واعترفت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بجوايدو، لكن اعتراض إيطاليا حال دون اتخاذ موقف موحد للتكتل.

ومن جهة اخرى قالت حكومة فنزويلا إنها ستراجع علاقاتها الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد.

وذكرت الحكومة في بيان أنها "تعبر عن أقصى درجات الرفض للقرار الذي تبنته بعض الحكومات الأوروبية، والتي تخضع فيه رسميا لاستراتيجية الإدارة الأمريكية الرامية للإطاحة بالحكومة الشرعية للرئيس نيكولاس مادورو".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فاينانشيال تايمز: واشنطن وموسكو تخوضان نزاعا جديدا بالوكالة فى فنزويلا

الكرملين: محاولات دول شرعنة اغتصاب السلطة فى فنزويلا تدخل فى الشؤون الداخلية

ايطاليا

فنزويلا

الاتحاد الأوروبي




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة