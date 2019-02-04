أسماء المصابين بحالة تسمم عقب تناولهم ملوحة فاسدة بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة ملوحة فاسدة بناحية نجع الشيخ إمبادر بقرية البلابيش قبلى التابعة لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج والذين تم تحويلهم من المستشفى المركزى لمستشفى الهلال بمدينة سوهاج.

حيث تبين انهم : أحمد أبوالفضل محمد 35 سنة وفايزه أحمد محمد 31 سنة وفادى أحمد أبوالفضل 13 سنة ومحمد أبوالفضل 11 سنة و أحمد عبدالسمبع بيومى 21 سنة وعامر حمدان أحمد 29 سنة وريتاج أحمدأبوالفضل 11 سنة ومحمد أحمد أبوالفضل 7 سنوات وهبه النحاس أحمد 27 سنة وعنتر الفى توفيق 30 سنة وياسين محمود أبوالفضل 6 سنوات وعبدالرحمن جلال الالفى 4 سنوات وبسمه جلال الالفى طفل وياسمين جلال الالفى طفل حمزه أحمد أبوالفضل طفل و حمدى عبدالمنصف أحمد 27 سنه ومحمد هلاوى على 25 سنة وجميعهم من أسرة واحدة.

ومن جانبها أنتقلت كافة القيادت التنفيذية والصحية والأمنية لمستشفى الهلال للتأمين الصحى بمدينة سوهاج لمتابعة حالات الإصابة والتى تم تحويلها من مستشفى دار السلام المركزى وتم وضعت الحالات تحت الرعاية الطبية الفائقة ومازال التعامل مع الحالات مستمر.

وأكد الدكتورهانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم أخذ عينات من الأطعمه ومياه الشرب وأخذ عينات من القئ لتحليلها وتم ارسال فرق الترصد وفرق الطبي الوقائى للقرية لاستكمال الاعمال نحو مصدر الطعام الذى تناولته الاسرة واخذ عينات تمهيدا لإرسال للمعامل المركزية لعمل اللازم.

وأضاف جميعة أن الخالة العامة للمصابين مستقرة ومن المتوقع خروج بعضها بعد ساعتين وذلك عقب حصولهم على الأدوية اللازمة والمحاليل الطبية اللازمة وهناك فرق طبية تتابع الحالات داخل مستشفى الإحالة وهى مستشفى الهلال للتأمين الصحى.