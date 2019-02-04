أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 4 - 2 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 4-2-2018.



إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، القاهرة للزيوت والصابون، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العربية لحليج الأقطان، رواد السياحة.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14366 نقطة، مدفوع بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.66%، جلوبال تيلكوم القابضة بنسبة 2.24%، وسط ارتفاع قيمة التداول لتصل إلى مليار جنيه، وزاد رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 797.709 مليار جنيه. ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14366 نقطة، مدفوع بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.66%، جلوبال تيلكوم القابضة بنسبة 2.24%، وسط ارتفاع قيمة التداول لتصل إلى مليار جنيه، وزاد رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 797.709 مليار جنيه.

فئات المتعاملين وارتفع قيمة التداول، وبلغ حجم التداول على الأسهم 356 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.7%، والعرب على 9.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.87%. وارتفع قيمة التداول، وبلغ حجم التداول على الأسهم 356 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.7%، والعرب على 9.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.87%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 30.96 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 63 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 104.4 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالى.



المؤشرات وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2309 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 18213 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2309 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 18213 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند 686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.



الأسهم وارتفعت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وتصدر الارتفاعات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 7.06%، تلاه سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 5.16%، ثم سهم زهراء المعادى للاستثمار والتمويل بنسبة 5.02%، فيما تصدر التراجعات رواد السياحة بنسبة 5.48%، تلاه العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.01%، ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 4.90%.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.06%

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.876 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 10.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.02%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 33.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.85%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- رواد السياحة بسعر إغلاق 9.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 7.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 17.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.80%