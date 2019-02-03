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وزيرة السياحة عبر تويتر: عروس الصعيد صاحبة أول كشف أثرى فى 2019

الأحد، 03 فبراير 2019 01:17 م
وزيرة السياحة عبر تويتر: عروس الصعيد صاحبة أول كشف أثرى فى 2019 الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إنها شهدت أول كشف أثرى لعام 2019 بمنطقة آثار تونة الجبل بمحافظة المنيا، والذى تم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى عالمى أمس، من قبل وزارة الأثار بحضور ممثلين عن 10 دول مختلفة.

وغردت وزيرة السياحة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر "أمضى يومين في المنيا ، عروس الصعيد ، مع الدكتور خالد العناني ، وزير الآثار و 10 سفراء من مختلف البلدان، وقمنا بزيارة المناطق الأثرية في تل العمارنة وبني حسن وشهدت أول عملية كشف آثرى في عام 2019 في تونة الجبل".

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ونشرت وزيرة السياحة عبر صفحتها مجموعة من الصور الخلابة لزيارتها للمنيا والتى استغرقت يومين، إحدى الصور على ضفاف نهر النيل، وآخرى وهى تتفقد المومياوات التى تم الكشف عنها بصحبة وزير الآثار.

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وقد أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار عن أول كشف أثري لعام 2019 بمنطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا، حيث تمكنت البعثة الأثرية المشتركة بين وزارة الآثار ومركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا في الكشف عن ثلاثة آبار دفن تؤدى كل منها إلى مقابر محفورة في الصخر بها العديد من المومياوات.

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وحضر المؤتمر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة، كما حضر المؤتمر السفراء والمستشارين الثقافيين ل ١١ دولة أجنبية لدي جمهوريةً مصر العربية، و منها دول اسبانيا و مالطا و اليابان و ليتوانيا والتشيك و أيرلندا و بولندا وصربيا و بيلاروسيا و الصين.

وزيرة السياحة عبر تويتر

 

 


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