هيئة ميناء دمياط تؤكد على دعم التنسيق الكامل مع الجمارك والشرطة لمكافحة التهريب

نجح التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة ميناء دمياط وشرطة الميناء والإدارة المركزية لجمارك دمياط، والجهود المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فى ضبط عدد من حالات تهريب لبعض أنواع من البضائع، كما تم اكتشاف بعض البوالص المزورة والخاصة بأحد الشركات العاملة بالميناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الهيئة لا تدخر وسعاً وبالتعاون مع كافة الجهات الرقابية ذات الصلة في بذل كافة الجهود من توفير اجهزة الكشف المتطورة إضافة إلى منظومة المراقبة بالكاميرات الخاصة بمركز العمليات المشترك والتي تعمل على التغطية الكاملة لكافة أنحاء الميناء على مدار اليوم بالاضافة الى التدريب المستمر للعنصر البشري في أمن الهيئة وذلك لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الجمركية طبقاً للخطط الأمنية الموضوعة والتوجه العام للدولة في مجال مكافحة الفساد.