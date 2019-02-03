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مصر تُعرب عن قلقها إزاء قرار إسرائيل عدم التجديد لبعثة التواجد الدولى بالخليل

الأحد، 03 فبراير 2019 01:56 م
مصر تُعرب عن قلقها إزاء قرار إسرائيل عدم التجديد لبعثة التواجد الدولى بالخليل المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب : أحمد جمعة
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أعرب المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن القلق، إزاء القرار الإسرائيلي بشأن عدم تجديد ولاية بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مشدداً على ضرورة تجنُب أية قرارات أحادية تخالف أحكام اتفاق أوسلو-2 لعام 1995، وتعقِّد الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الطرفيّن، وإقامة السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتيّن وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

وجدّد المُتحدث التأكيد على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيراً إلى أن أية إجراءات تستهدف التغيير في الترتيبات القائمة أو في الوضع على الأرض ستُزيد من مستوى التوتر و لا تخدم سوى تقويض المساعي باتجاه السلام  المنشود.

 


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