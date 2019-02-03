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مصرع مسنة سقطت من الطابق السابع فى حلوان

الأحد، 03 فبراير 2019 11:34 م
مصرع مسنة سقطت من الطابق السابع فى حلوان جثة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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لقيت ربة منزل فى العقد الثامن من العمر مصرعها، مساء الأحد، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السابع فى دائرة قسم شرطة حلوان، مساء الأحد.

وكان العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى إخطارا من المستشفى العام يفيد وصول جثة ربة منزل فى العقد الثامن من العمر، ادعاء سقوط من الطابق السابع.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى عزيزة سيد محمد الركيب 80 سنة، ربة منزل، وبسؤال نجلها عماد جود محمد 62 سنة، أكد أنها تقيم بمفردها وأنه يتردد عليها من وقت لآخر وأنها مصابة بالزاهايمر، وأنه سمع بنبأ وفاتها من الجيران، نافيًا وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

كما أكد شاهد عيان ويدعى :"محمد أحمد، 26 سنة مندوب مبيعات، أنه يقيم فى نفس العقار وشاهد الضحية أثناء سقوطها من شرفة "المنور".

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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