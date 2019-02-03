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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بقنا

الأحد، 03 فبراير 2019 04:35 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بقنا حادث سير- أرشيفية
قنا - وائل محمد
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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، اليوم، الأحد، إثر انقلاب سيارة بيجو على طريق قفط - القصير، جنوبي قنا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو على طريق قفط القصير، ما أسفر عن مصرع أيمن شوقي يونس، "40 عامًا"، وإصابة عبدالحكيم زكى يونس، "53 عامًا"، ومحمد نصرالدين علام، "30 عامًا"، وأحمد عبدالفتاح أحمد، "14 عامًا"، وشوهيدا عبدالحكيم زكى، "10 أعوام"، وعبدالفتاح محمد رزق، "53 عامًا"، ويحيي صبري زكي، "53 عامًا"، وعبدالراضي عبدالفتاح زكى، "10 أعوام".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

 


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