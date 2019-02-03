محافظ دمياط تناقش آليات وأطر تنفيذ بشائر الخير 3 و5

دمياط معتز الشربينى

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أركان حرب على عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد عزازى رئيس الشعبة الهندسية والمسئول عن مدن بشائر الخير، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس المعتز بالله بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث خلال المؤتمر المنعقد ظهر اليوم بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمحافظة الإسكندرية آليات وأطر التنفيذ الخاصة بالبروتوكول المبرم يوم الثلاثاء الماضي لفرش وحدات مشروع بشائر الخير 3و5 بمنتجات مدينة دمياط للأثاث بحضور عددا من الصناع بالمحافظة.

واستهل المؤتمر بعرض تفصيلى لمشروع مدن بشائر الخير والذى يعد ملحمة بناء مستقبلية للقضاء على المناطق العشوائية بالاسكندرية، وكذلك عرض مشروع بشائر الخير 3 المقام بمنطقة القبارى والذى سيفتتح 30 يونيو المقبل، ومشروع بشائر الخير 5 المقرر افتتاحه آخر العام الحالى فضلا عن عرض نماذج وأمثلة محاكاة لفرش الغرف والمطبخ بالوحدات السكنية للمشروع والاتفاق على إعداد نموذج لوحدة سكنية كاملة للتنفيذ على أساسه.

وصرحت محافظ دمياط أن الدولة بكافة أجهزتها تولى اهتماما خاصا بمشروع مدينة دمياط للأثاث مضيفة أنه ومن هذا المنطلق جاءت فكرة البروتوكول لفتح آفاق جديدة للصناع بالمدينة وخاصة مع بدء العمل بها لفرش 24192 وحدة سكنية، كما أعلنت المحافظ أنه سيتم إعداد ملحق بالبروتوكول لاتاحة نسبة 20٪ من الوحدات بالمشروع لصالح الورش خارج المدينة لتنشيط الحركة التجارية بمحافظة دمياط.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية قد قامت بالتواصل مع رئيس مجلس الوزراء لاتاحة تجهيز أى مشروع تابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث، حيث توجهت بالشكر للواء على عشماوى واللواء أحمد عزازى على ما يبذلونه من جهد لخدمة الصناع بالمدينة خاصة و بالمحافظة عامة والعمل على إتاحة فرص جديدة لهم.

ومن جانبه، أبدى قائد المنطقة الشمالية العسكرية ترحيبه الشديد بهذا المؤتمر مشيدا بالتجربة السابقة مع صناع المحافظة من خلال فرش وحدات بشائر الخير 2 ومهارتهم الفريدة وجديتهم فى تنفيذ أعمالهم.

وذكرت الدكتورة نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يتيح التمويل اللازم لتنفيذ المشروع حتى مبلغ 5 ملايين جنيه لصاحب الورشة الواحدة داخل المدينة وذلك خلال مراحل التسليم التى ستحددها قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بسعر عائد لا يتجاوز 5٪.

كما تم خلال المؤتمر الإجابة عن أسئلة واستفسارات الصناع عن آليات التعاقد والتنفيذ وميعاد التسليم.