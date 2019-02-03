محافظ أسوان يحيل العاملين بغرفة طلمبات حديقة فيلة للتحقيق بسبب الإهمال

أسوان - ندى سليم

قرر اللواء أحمد ابراهيم ، محافظ أسوان، إحالة العاملين بغرفة طلمبات الرفع المغذية لحديقة فيله للتحقيق بالشئون القانونية بسبب إهمالهم فى تنفيذ أعمال الصيانة لإحدى الطلمبات المعطلة منذ 3 سنوات.

جاء ذلك خلال جولة محافظ أسوان التفقدية لمتابعة أعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير والوقوف على مستوى المرافق العامة و الخدمية والتى شملت منطقة المراسى السياحية لمعابد فيله والطريق الرئيسى المؤدى لها ، بجانب مشروع الإسكان المميز.

وخلال الجولة شدد اللواء أحمد إبراهيم ، على سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والكهرباء الجارية بدورة المياه العمومية بطريق فيلة، بالإضافة إلى سرعة رفع كافة تراكمات مخلفات القمامة والهيش والحشائش على جانبى الطريق بصفة مستمرة ، مع ضرورة تسوية وتمهيد المساحات الفضاء المحيطة بالطريق ودراسة إستغلالها كمسطحات خضراء لإضفاء الوجه الجمالى للمنطقة ، بجانب الإهتمام برفع كفاءة مصابيح الإنارة وأعمدة الكهرباء وخاصة فى منطقة موقف الحافلات والأتوبيسات السياحية لمنطقة المراسى ، وأيضاً سرعة تغطية الوصلات والأسلاك الكهربائية العارية وذلك للحفاظ على سلامة أرواح المترددين على المنطقة سواء من المواطنين أوالزائرين.

وأثناء تفقده لمنطقة السوق السياحى ومراسى فيله وجه محافظ أسوان ، المسئولين بضرورة الإهتمام بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بالمنطقة السياحية ودورات المياه مع سرعة تنفيذ أعمال التجميل المناسبة لمكانة الموقع السياحى الهام، مطالباً جميع العاملين وأصحاب البازرات والمشغولات اليدوية والسياحية بضرورة حسن التعامل مع الزائرين بما يعكس حسن الإستقبال والكرم وبشاشة الوجوة التى تمتاز بها أسوان وأهلها وبما يساهم فى تنشيط وزيادة معدلات السياحة الداخلية والخارجية لهذا الموقع الأثرى الهام.

كما كلف المحافظ ،بسرعة التنسيق مع صندوق إنقاذ أثار النوبة للبدء فى أعمال التطوير الخرسانية لمنطقة اللسان المؤدى لمراسى اللنشات والمراكب السياحية مع مراعاة عدم تأثيرأوقات تنفيذ هذه الأعمال على حركة السياحة بهذه المنطقة.

وفى نفس الجولة حرص اللواء أحمد إبراهيم، على تفقد أعمال التطوير الشاملة لعدد من المعدات النهرية بالمنطقة والتابعة لصندوق أثار النوبة والتى تشمل صيانة وتطوير 2 أتوبيس نهرى بجانب جرار نهرى حيث وجه أحمد إبراهيم بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمرحلة الأولى من التطوير بتكلفة 225 ألف جنية وذلك تمهيداً للبدء فى المرحلة التالية وضمان الإنتهاء من كافة مراحل التطوير وضمان توفير وسيلة نقل نهرية مناسبة لكافة الوفود والشخصيات الهامة الزائرة لعاصمة الشباب الافريقى 2019

وفى ختام جولته الصباحية قام محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع الإسكان المميز وخاصة الإنتهاء من التشطيبات والبنية الأساسية لـ 13 عمارة كمرحلة أولى حيث أنذر المحافظ الشركة المنفذه بسبب تقاعسها وتأخرها فى تنفيذ هذه الأعمال المتفق عليها منذ زيارة وزير الأوقاف الأخيرة للمشروع.

فيما أعطى مهلة أسبوع للشركة المنفذه للإلتزام بالجدية ورفع معدلات التنفيذ لهذه الأعمال لضمان سرعة تسليم الوحدات الجاهزة لحاجزيها تمهيداً لإستكمال أعمال التشطيب لباقى الوحدات وإنجاز هذا المشروع الحيوى في أقرب وقت ممكن بما يخفف الأعباء المعيشية عن الحاجزين ويوفر لهم مسكن مناسب وآمن، رافق المحافظ خلال الجولة مديرى المراسى السياحية والحدائق والأثار والإسكان ، بالإضافة إلى نائب رئيس مدينة أسوان.