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مجلس مدينة إسنا يزيل 19 حالة تعد على أملاك الدولة بالكيمان وسطيح

الأحد، 03 فبراير 2019 05:00 ص
مجلس مدينة إسنا يزيل 19 حالة تعد على أملاك الدولة بالكيمان وسطيح
الأقصر – أحمد مرعى
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شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقة الكيمان وسطيح، وذلك بناء على خطة وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بشأن إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة الأعمال المخالفة والمتعدية على حرم الكهرباء وتحت أسلاك الضغط العالى 11 ك. ف، 33 ك. ف، وتمت إزالة 19 حالة تعد صادر لها قرارات إزالة على حرم أسلاك الضغط العالى بإجمالى مساحة 2426م2 عبارة عن أحواش وعشش وأسوار مقامة من الطوب الأبيض والأسمنت.

وشارك فى الحملة نواب رئيس المركز والأجهزة التنفيذية بالمركز، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك فى إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها.

 

 

 

 


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