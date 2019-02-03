video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 09:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. كبير الأطباء الشرعيين السابق يوضح كيفية تنفيذ حكم الإعدام

الأحد، 03 فبراير 2019 07:12 م
فيديو.. كبير الأطباء الشرعيين السابق يوضح كيفية تنفيذ حكم الإعدام الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق و محرر اليوم السابع
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

قال الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى السابق، إن البعض يعتقد أن مسرح الجريمة هو المكان الذى عثر فيه على الجثمان لكن مسرح الجريمة يبدأ منذ تفكير المتهم فى الجريمة ثم استخدامه ادات الجريمة وطريقة دخوله وخروجه من مكان الحادث وطريقة الاعتداء على المجنى عليه والتخلص من الجثة فكل هذه الاماكن تسمى بمسارح الجريمة الثانوية أما المكان الذى يعثر فيه على الجثة فهو مسرح مبدئى.

وأكد كبير الاطباء الشرعيين السابق ل"اليوم السابع"، إنه فى مصر لدينا مشكلة كبيرة عند وقوع جريمة وهو دخول الناس لمسرح الجريمة أو العبث بالأدلة التى يمكن استخدامها فى التوصل إلى مرتكب الحادث وبالتالى فإن دخول أى فرد لهذه المسارح يضيف لها أدلة وخروج أى فرد منه يدمر الدليل .

وأوضح أنه على الجميع ان يكون لديه وعى كامل بأهمية الحفظ على مسرح الجريمة فعقب السيجارة فى مسرح الجريمة يفرق، وبالتالى لما تحصل جريمة يجب عدم الاقتراب من مسرح الجريمة بشكل نهائى حتى يحضر المسئولون لجمع الآثار المادية.

وحول إجراءات ودور الطب الشرعى فى تنفيذ حكم الإعدام فى المحكوم عليهم بالسجون قال "عبد الحميد"، إن عملية تنفيذ الاعدام تتم من خلال مخاطبة النيابة العامة لكبير الاطباء الشرعيين بخطاب سرى قبل يوم أو يومين من تنفيذ الحكم فى السجن حيث يتم تكليف طبيب شرعى وطبيب السجن بالحضور والذى يكون دوره الاطمئنان على استخدام طريقة آدمية فى عملية الإعدام ومراعاة حقوق المتهم والتأكد من وفاته وإصدار تصريح بأنه لا مانع من الدفن ونقله الى ثلاجة الموتى.

وذكر "رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق" أن آخر من تم تنفيذ حكم الاعدام عليه وأشرف عليه بنفسه كان حكم إعدام الإرهابى عادل حبارة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الدستورية العليا" تقضى بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية

فيديو.. كبير الأطباء الشرعيين السابق: لا يمكن سرقة الأعضاء من الأموات

اخبار الحوادث

الطب الشرعى

مسرح الجريمة

الجثث

هشام عبد الحميد

ادالة

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء

رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء

وزارة الخارجية تنجح فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران

وزارة الخارجية تنجح فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران

وزير الاقتصاد الألماني ينقل للسيسى تحيات "ميركل" ويشيد بالتطورات الإيجابية فى مصر.. الرئيس: إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار

وزير الاقتصاد الألماني ينقل للسيسى تحيات "ميركل" ويشيد بالتطورات الإيجابية فى مصر.. الرئيس: إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار

فيديو وصور.. "أغرب أرض فى العالم.. كلما حفرنا ظهرت كنوز جديدة".. تفاصيل العثور على مقبرة عقب تنقيب مواطن عن الآثار قرب الأهرامات.. حفر أسفل منزل يكشف تماثيل جدارية منحوتة.. وشرطة السياحة تبحث عن المتهم

فيديو وصور.. "أغرب أرض فى العالم.. كلما حفرنا ظهرت كنوز جديدة".. تفاصيل العثور على مقبرة عقب تنقيب مواطن عن الآثار قرب الأهرامات.. حفر أسفل منزل يكشف تماثيل جدارية منحوتة.. وشرطة السياحة تبحث عن المتهم

الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول

الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول

الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة