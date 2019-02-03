فوز 13 طالبا بمدارس كفر الشيخ فى مسابقة "آدم حنين" بكلية الفنون الجميلة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، فوز١٣ طالبا شاركوا فى مسابقة مؤسسة "أدم حنين"، وفازوا جميعا بالمسابقة، كما تم اعتماد مركز التنمية المهنية للمعلمين ومصادر التعليم بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من الأكاديمية المهنية للمعلمين، كمركز تنمية مهنية لهيئة التعليم وفقا لمعايير الاعتماد بالاكاديمية المهنية للمعلمين وتم منح المركز شهادة الاعتماد.

وقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التهنئة إلى الطلاب الفائزين في المسابقة ، كما هنأت العاملين بمركز التنمية المهنية للمعلمين ومصادر التعليم بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لاعتماده من الأكاديمية المهنية للمعلمين كمركز تنمية مهنية لهيئة التعليم وفقا لمعايير الاعتماد بالاكاديمية المهنية للمعلمين.