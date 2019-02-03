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غدا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات لأعمال غسيل الشبكات

الأحد، 03 فبراير 2019 01:00 ص
غدا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات لأعمال غسيل الشبكات انقطاع المياه -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، غدا الاثنين، الموافق 4 فبراير، لمدة 7 ساعات، من الساعة 9 مساء للساعة 4 صباح الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور.
 
وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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