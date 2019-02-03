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"جنح أمن الدولة" تواصل اليوم محاكمة نقيب الصيادلة المعزول

الأحد، 03 فبراير 2019 08:00 ص
"جنح أمن الدولة" تواصل اليوم محاكمة نقيب الصيادلة المعزول محى عبيد ـ أرشيفية
كتب تامر البطريقي
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تواصل محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة فى عابدين، اليوم الأحد، محاكمة محيى عبيد، نقيب الصيادلة المعزول، بتهمة التعدى على الصيدلى إسلام عبد الفاضل وإصابته بإصابات بالغة بسبب نزاع على مجلس النقابة وقع فى شهر أكتوبر الماضي.

وأحالت نيابة وسط القاهرة الكلية، المتهم للمحاكمة العاجلة، أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما جدد قاضى المعارضات بمحكمة عابدين أمر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وسبق أن قررت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار أيمن بدوى، المحامي العام حبس عبيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقبلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق سابقا دعاوى تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة أول ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018، وقضت بوقف الجمعية العمومية التي عقدها عبيد يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الثانية، والتى من أهم قراراتها وقف محيي عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.

 


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