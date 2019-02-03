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الطب البيطرى بأسوان: استمرار حملات مكافحة الكلاب الضالة فى أنحاء المحافظة

الأحد، 03 فبراير 2019 06:00 ص
الطب البيطرى بأسوان: استمرار حملات مكافحة الكلاب الضالة فى أنحاء المحافظة
أسوان - صلاح المسن
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تفاقمت وبكثرة ظاهرة الكلاب الضالة بمدينة أسوان خلال الفترة الأخيرة، مما أثار غضب المواطنين، مطالبين المسئولين بتوجيه حملات مكثفة للقضاء على الكلاب الضالة التى تهدد حياتهم وحياة أطفالهم، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والصارمة لمنع تزايد أعداد الكلاب الضالة والتى تمثل خطورة فضلا عن المتابعة الميدانية بالشوارع ومناطق تواجد حاويات القمامة ومخلفات المجازر والمذابح ومحلات بيع اللحوم والطيور.

بداية يقول "محمود الفارسى" من أهالى أسوان، إن الكلاب الضالة تثير الفزع فى نفوس الأطفال والكبار خاصة مع انتشار القمامة فى عدة مناطق بمدينة أسوان، مناشداً بتشكيل لجنة دائمة تختص بمكافحة الكلاب الضالة ومتابعة جهود شركة النظافة.

ويطالب "حمدى شاذلى" من أهالى أسوان بسرعة تدخل مديرية الطب البيطرى بأسوان والقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة.  مضيفا أن انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة فى مختلف الشوارع يمنع الأطفال من تلقى دروسهم إلا رفقة أسرهم. 

ويردف "مصطفى القاضى" من الأهالى أن بعض هذه الكلاب شرسة وتروع المارة، وأرسلنا استغاثات عديدة للمسئولين فضلا عن أن الشوارع التى تتواجد بها الطلاب الضالة شوارع تشهد حركة مشاة كبيرة وقريبة من المدارس.

من جهتها قالت الدكتورة فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطرى بأسوان لـ"اليوم السابع" إن المديرية مستمرة فى شن حملات مكافحة الكلاب الضالة فى أنحاء قرى ومدن المحافظة المختلفة، وجارى توفير "السموم" المستخدمة فى الحملات، بمخازن مديرية الطب البيطرى.

 

كلاب ضالة (1)
 

 

كلاب ضالة (1)
 

 

كلاب ضالة (3)
 

 


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