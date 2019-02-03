البابا فرنسيس يغادر روما متوجها إلى أبو ظبى لحضور "لقاء الأخوة الإنسانى"

كتب سمير حسنى

غادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مطار روما، متوجها إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، لحضور المؤتمر العالمى " لقاء الأخوة الإنسانى".

وتأتى الزيارة تلبية لدعوة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعد هذه الزيارة التاريخية وما يصاحبها من فعاليات إحدى المحطات المهمة التى تجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز حوار الأديان والقيم المشتركة بينها مثل التسامح والتعايش السلمى بين كل البشر من جميع الديانات والعقائد.

وتشهد الزيارة اهتماما غير مسبوق وتحظى بتغطية كبريات وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، حيث أعلن المجلس الوطنى للإعلام عن مشاركة أكثر من إعلاميا يمثلون 30 بلدا حول العالم لتغطية فعالياتها.