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افتتاح مشروع "كيما 2" بتكلفة 11 مليار جنيه.. مارس المقبل

الأحد، 03 فبراير 2019 01:00 ص
افتتاح مشروع "كيما 2" بتكلفة 11 مليار جنيه.. مارس المقبل وليد محمد الرشيد
كتب عبد الحليم سالم
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بدأ التشغيل التجريبى للعديد من وحدات مصنع كيما 2 بأسوان، تمهيدا لاستكمال بقية الوحدات بصورة تدريجية.

وقال وليد محمد الرشيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه سيتم فى فبراير الجارى تشغيل وحدات إنتاج الأمونيا، يليها فى مارس تشغيل وحدات اليوريا ثم الافتتاح الرسمى للمصنع فى شهر مارس المقبل.

وأضاف وليد الرشيد لـ"اليوم السابع" أن المصنع تكلف أكثر من 11 مليار جنيه، وهو من أكبر المشروعات الصناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا أن مصنع كيما يعد من أهم المصانع الكبرى لإنتاج مادة الأمونيا، حيث يتم إنتاج نحو 1200 طن يوميا من الأمونيا، فضلا عن إنتاج 1575 طنا من سماد اليوريا.

 


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مصنع كيما 2

افتتاح كيما 2

شركة كيما اسوان

وليد الرشيد

القابضة الكيماوية




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