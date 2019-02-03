ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر فبراير، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من الأفراد المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 796.051 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 356 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.87% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.52%، والعرب على 9.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 4.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 40.95 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 37.2 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 14243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2306 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 18152 نقطة.

كما ارتفع مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.46% ليغلق عند 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17372 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.