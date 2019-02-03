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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الدولى بالبحيرة

الأحد، 03 فبراير 2019 02:08 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الدولى بالبحيرة حادث تصادم- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة رشيد بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة رشيد باصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى للطريق الدولى  الساحلى اتجاه الإسكندرية، إثر انفجار أحد إطارات السيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى بالإسكندرية لعلاجهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حسن شريف

اللهم ورث الارض بكاملها لبني اسرائيل

اسال الله ان يشرح قلوب بني اسرائيل نحو الدين الحق  \ اللهم اصلح حال بني اسرائيل

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